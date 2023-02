Porta Elisa News



Arriva la Vis dell'ex Fedato

mercoledì, 15 febbraio 2023, 09:08

di diego checchi

A Lucca arriverà una Vis Pesaro che lotta per l'obiettivo della salvezza e lo farà dopo lo 0 a 0 interno con il Rimini. C'è da sottolineare subito un aspetto: rispetto alla gara di andata non c'è più l'allenatore David Sassarini e la squadra è stata affidata a Oscar Brevi, un tecnico specializzato nel portare le squadra alla salvezza. L'ex Olbia sta cercando di portare la barca in porto anche grazie a un mercato di gennaio dove la compagine marchigiana si è rinforzata in tutti i reparti, infatti sono arrivati Tonucci, Valdifiori, Pucciarelli e Gerardi, elementi di grande spessore per la categoria. È anche vero che è stato ceduto l'attaccante Cannavò al Padova. Per la gara di Lucca dovrebbe rientrare Fedato che ha ricominciato proprio questa settimana a lavorare con i compagni dopo un infortunio e siamo convinti che anche se non sarà al 100% vorrà esserci contro la sua ex squadra.

Il modulo della Vis Pesaro dovrebbe essere il 3-5-2, da capire però chi saranno gli interpreti. Se dovesse giocare Fedato sarà lui a fare una delle due punte, magari in luogo di Pucciarelli altrimenti se verrà confermata la formazione di domenica scorsa, perché l'obiettivo dei prossimi avversari della Lucchese è quello di mantenere la squadra compatta per poi far male con le ripartenze. Questa la probabile formazione: Farroni, Gega, Bakayoko, Tonucci, St. Clair, Aucelli, Di Paola, Valdifiori, Zoia, Fedato, Gerardi. A disposizione: Campani, Astrologo, Borsoi, Coppola, Enem, Garau, Ghazoini, Ngom, Nina, Parodi, Provazza, Pucciarelli, Rossoni, Sanogo. Allenatore: Brevi.