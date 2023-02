Porta Elisa News



Doppia seduta di allenamento per i rossoneri

lunedì, 20 febbraio 2023, 12:30

di diego checchi

Doppia seduta per la formazione rossonera. Al mattino lavoro atletico mentre nel pomeriggio ci sono state delle partitelle a pressione molto intense. Da valutare le condizioni di Di Quinzio che ieri si è fermato anzitempo per precauzione. È ancora presto per parlare di formazione, ma la testa è già proiettata alla sfida contro il Montevarchi, una sfida che potrebbe dare alla Lucchese slancio per mettersi in una posizione migliore nei playoff. È vero che i padroni di casa sono ultimi in classifica, ma è anche vero che queste sono partite trappola e quindi la Lucchese dovrà stare molto attenta a non sbagliare l’approccio mentale, soprattutto all’inizio. Da capire se il trainer riproporrà gli stessi undici visti domenica scorsa oppure se vorrà andare a Montevarchi con una punta centrale alta e forte fisicamente come Bianchimano o Romero. Staremo a vedere nei prossimi giorni. La certezza è che le opportunità a Maraia non mancano e potrà scegliere con grande calma. Andando al settore giovanile, sabato prossimo ci sarà una sfida molto importante per la classifica. Infatti a Saltocchio la Primavera 3 di Carruezzo affronterà il Piacenza e dovrà cercare di vincere per mantenere a distanza le inseguitrici. I rossoneri hanno cinque punti di vantaggio sulla salvezza ma vengono da una partita incolore persa per 4 a 1 per la quale dovranno necessariamente rifarsi.