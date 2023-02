Porta Elisa News



Bianchimano torna titolare?

giovedì, 9 febbraio 2023, 12:53

di diego checchi

L’obiettivo della Lucchese contro la Recanatese deve essere quello di vincere. E allora bisognerà capire che tipo di modulo schiererà mister Maraia. Rivedremo il 3-4-1-2 oppure il solito 4-3-3? La nostra sensazione è che essendo una gara interna dove la Lucchese dovrà cercare di fare la partita e impostare il gioco, il modulo sarà il 4-3-3, magari dando fiducia a elementi che nell’ultimo periodo non hanno trovato spazio. Rientreranno dalla squalifica i due difensori centrali Tiritiello e Benassai, mentre mancherà per squalifica Merletti. Ci sarà anche Bianchimano che ha scontato il turno di squalifica.

Ecco che appunto potrebbe essere il turno dell’ex attaccante della Viterbese insieme a Panico e a Fabbrini anche se ha avuto un piccolo risentimento muscolare che non dovrebbe precludere il fatto di poter partecipare alla partita. Se il mister non dovesse scegliere quest’ultimo, ecco che sarebbe pronto Bruzzaniti, anche perché Rizzo Pinna è un po’ acciaccato. Per quanto riguarda il centrocampo, le scelte sono piuttosto variegate perché il mister ha diverse soluzioni da poter tirare fuori dal proprio arco. Rivedremo il centrocampo di sabato scorso, cioè Tumbarello, Franco e Di Quinzio, anche se disposto in maniera diversa, oppure ci sarà spazio per Visconti e Mastalli con Alagna che verrà riproposto sulla linea dei terzini? Insomma, le soluzioni non mancano e starà a Maraia scegliere la formazione migliore sapendo che questa squadra dovrà essere più incisiva in fase offensiva.