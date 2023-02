Porta Elisa News



Bulgarella, come braccio destro c'è Giuseppe Mangiarano

venerdì, 10 febbraio 2023, 14:38

di diego checchi

Alla presentazione del nuovo azionista di maggioranza della Lucchese Andrea Bulgarella, era in prima fila anche Giuseppe Mangiarano, un suo uomo di fiducia che dovrebbe, usare il condizionale è d'obbligo in questi casi, diventare il nuovo amministratore delegato rossonero. Lo stesso nuovo proprietario, indicandolo nella platea, ha confermato di volergli riservare un ruolo importante. Ma chi è Giuseppe Mangiarano e cosa ha fatto nel mondo del calcio? Giuseppe Mangiarano è nato a Cosenza il 12 luglio 1976 ed ha iniziato la sua esperienza calcistica nel dilettantismo calabrese alla Rossanese. Successivamente il salto al Rende come direttore generale e poi al Cosenza. In seguito la Figc gli riconosce il ruolo di dirigente sportivo Delegato alla Sicurezza degli stadi di Serie A e B.

Gli anni 2010 iniziano in Serie A, come segretario generale del Siena, poi Padova, nel 2013-2014 e Inter. Nel 2015 Mangiarano torna a Crotone e poi al Milan, chiamato da Mirabelli. Infine la sua carriera prosegue al Trapani e alla Reggina. Alla Lucchese starebbe per entrare un personaggio di levatura a livello calcistico che ha avuto esperienze variegate in diversi ambiti. A conferma di come Bulgarella abbia in mente di fare cose importanti per Lucca.