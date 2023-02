Porta Elisa News



Bulgarella: "Per realizzare i sogni dobbiamo crederci"

giovedì, 9 febbraio 2023, 18:56

Andrea Bulgarella: ecco il nuovo socio di maggioranza della Lucchese. Nella giornata odierna è stato firmato il precontratto per il passaggio, secondo le indiscrezioni, del 76 per cento del capitale sociale al costruttore con numerose società possedute e un gran numero di alberghi di lusso come fiore all'occhiello di una attività quarantennale. Bulgarella era accompagnato da Davide Cavalli l'immobiliarista che con la sua Apige Smart è già dal luglio scorso sponsor sulle maglie rossonere. Ecco le loro prime parole pronunciate, non casualmente nella sede di Lucca United dove è il Museo rossonero.

"Sono qua a servizio della città e soprattutto dei tifosi – le prime parole di Bulgarella – il calcio non è un'azienda come un'altra: è prima di tutto dei tifosi, dobbiamo creare gli strumenti per dare soddisfazione a chi merita più degli altri. Se si devono fare cose del genere, non ci ci si deve vantare e essere al servizio: siamo all'inizio di un percorso. Non volevo nemmeno venire, abbiamo un contratto, dobbiamo fare i fatti. Io sono un sognatore nella vita. nel lavoro e nello sport, ma per sognare si deve crederci e metterci il cuore perché si realizzino. Lucca mi ha sempre fatto battere il cuore, sin da piccolo quando studiavo a Monsummano Terme, avrò persone vicine a me che seguiranno la Lucchese e io stesso sarà presente, come vado in cantiere verrò qui. Lo stadio? Sono un sognatore, non sono venuto a Lucca per fare lo stadio: da 30 anni provano a speculare sugli stadi, ho talmente lavoro che non arriverei a farlo, poi è chiaro che lo stadio andrà ristrutturato, ma nessun dare e avere". Il settore giovanile? C'è tutta l'intenzione di dare vita a un settore giovanile importante".

"Sono onorato di fare il main sponsor alla Lucchese – ha aggiunto Cavalli – sono orgoglioso di accompagnare la Lucchese sino a fine campionato e iniziare a poter sognare. Se divento socio? Vediamo".