Deoma: "La partita più brutta degli ultimi due anni"

domenica, 12 febbraio 2023, 17:19

Il direttore sportivo Daniele Deoma ci mette la faccia al termine di una gara incredibilmente modesta e spiega i motivi di una brutta prestazione che la squadra ha offerto oggi.

Che spiegazione si dà dei problemi di oggi, anche degli uomini più esperti...

"Prendo spunto da quello che diceva il mister, oggi è stata una giornata storta, iniziata male e finita peggio. Gli errori nel calcio ci stanno, speriamo di averli fatti tutti oggi. Ma non dimentichiamo che questo è un campionato difficile, ci sono spesso tanti risultati strani e partite strane come quelle di oggi dove si dà per scontata la vittoria e invece si fa una prestazione bruttissima. Ora voltiamo pagina senza piangerci addosso, è stato un momento negativo, forse la partita più brutta di tutto il campionato, anzi degli ultimi due anni".

Pensa che ci sia un problema con l'attacco? Si va poco al tiro o forse da Bianchimano ci si aspettava di più?

"Non mi piace parlare dei singoli, che la Lucchese tiri poco si può discutere perché tra le partite con Rimini e San Donato Tavarnelle abbiamo avuto almeno 15 palle gol, anche in Sardegna abbiamo preso una traversa con Bruzzaniti. Ma nel gioco del calcio vince chi sbaglia meno e chi approfitta degli errori Insomma, sicuramente abbiamo sbagliato tutto noi oggi ma non direi che abbiamo problemi di costruzione del gioco, possiamo dire che forse non si concretizza".

C'è stata l'impressione di una squadra a inizio campionato, che i giocatori non si conoscessero...

"Questa è una sensazione condivisibile, peccato perché in settimana c'era stata una notizia meravigliosa che avrebbe dovuto far sognare i tifosi e invece oggi c'è stata una partita orribile. Ma cerchiamo di guardare alle belle notizie della settimana e andiamo avanti".

La Lucchese sta perdendo il passo play off, è preoccupato? Alcuni tifosi si chiedono se il tecnico è a rischio.

"Preferisco non rispondere a questa domanda ma prendo spunto per una considerazione.Se stessimo attraversato un periodo come hanno attraversato Gubbio, Carrarese o Fiorenzuola? con 7 o 8 risultati negativi? Che dovremmo fare? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a mettere in pratica la cultura del lavoro che ci contraddistingue. Vorrei chiudere dicendo che oggi ci tenevo a essere qui per metterci la faccia dopo che abbiamo offerto uno spettacolo di basso livello, adesso archiviamo questa giornata e andiamo a preparare la partita contro la Vis Pesaro".