Porta Elisa News



Di Quinzio torna finalmente a disposizione

venerdì, 3 marzo 2023, 16:26

Davide Di Quinzio è pienamente recuperato e a disposizione di mister Maraia: il forte centrocampista che aveva accusato dopo la gara contro la Vis Pesaro un problema muscolare è ormai in gruppo da due giorni con i compagni, difficilmente potrà essere in campo dal primo minuto nella delicata gara casalinga contro l'Ancona, ma è tutt'altro che da escludere che non disputi uno spezzone di partita dopo che a Montevarchi era andato in panchina solo per onor di firma, ma non sarebbe stato possibile un suo utilizzo.

In vista della gara contro i dorici, però, tutte le attenzioni sono rivolte al reparto offensivo: dopo due gare disputate con un tridente di attacco di "bassotti", Maraia potrebbe tornare a uno schieramento che prevede un centravanti boa, anche in considerazione delle caratteristiche della difesa marchigiana. Così Bianchimano e Romero sono favoriti per una maglia da titolare, con al fianco due tra Bruzzaniti, Panico, Fabbrini e Rizzo Pinna.