Ennesimo scempio del diritto: la Lucchese multata di 2000 euro per cori sentiti solo dai giocatori

martedì, 21 febbraio 2023, 18:30

Ennesimo caso che fa scempio di ogni diritto: la Lucchese e' stata multata dal giudice sportivo Palazzi perché due giocatori della Vis Pesaro a fine gara si sono recati dai commissari sostenendo di essere stato insultato per il loro colore della pelle. Nessun commissario ha avvertito gli insulti, ma la Lucchese, in una epoca dove il politicamente corretto viene prima di tutto compreso il diritto, e' stato multata si 2000 euro. I cori vengono definiti privi di percezione reale, ma la Lucchese e' stata multatalo stesso. La psicopolizia di Orwell in agguato?

Ecco l'allucinante motivazione : "LUCCHESE per avere alcuni per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, durante la gara, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di due calciatori della Squadra avversaria, cori percepiti dai medesimi calciatori ma da nessuno dei Componenti della Procura Federale e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall'art. 28 C.G.S.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.(r. proc. fed.)".