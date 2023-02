Porta Elisa News : il punto



La vittoria sia la scintilla

lunedì, 20 febbraio 2023, 18:30

di diego checchi

Una vittoria che dovrà far scattare la scintilla e dovrà consentire alla Lucchese di ritornare a giocare come qualche tempo fa. Il secondo tempo offerto contro la Vis Pesaro ha dimostrato che la squadra di Maraia è riuscita a mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro la Recanatese e anche a giocare un buon calcio. Dovevamo, come ribadito in settimana, che quello di domenica scorsa doveva e poteva essere solo un incidente di percorso e così è stato. Adesso c'è la consapevolezza che ormai la salvezza è in cassaforte, perché 39 punti sono veramente un bel gruzzolo. D'ora in poi la formazione rossonera dovrà pensare soltanto a posizionarsi nella posizione migliore dei playoff, con la convinzione di aver raggiunto, o quasi, il primo obbiettivo stagionale.

Intanto la buona notizia è che tutta la rosa è a disposizione, quindi il tecnico può variare anche a seconda dell'avversario che la squadra andrà ad affrontare. Adesso la Lucchese può giocare in svariati modi, anche perchè si è rivisto un Di Quinzio in grande forma e un Fabbrini che si sta inserendo al meglio con il resto della squadra. Insomma tutto questo per dire che ci sono tutte le possibilità per fare bene, anche in considerazione dello stato di forma di un Bruzzaniti, che adesso come adesso, è l'arma in più della squadra rossonera. Domenica ci sarà la trasferta di Montevarchi, la formazione che è ultima in classifica ma che venderà cara la pelle almeno per raggiungere i playout, ecco perchè la Lucchese dovrà spingere sull'acceleratore e ottenere un'altra vittoria significherebbe portare ancora più entusiasmo ad un ambiente che comunque ha voglia di esplodere per questi colori. Bisogna andare passo dopo passo e sperare in bene per il futuro con grande fiducia.