Porta Elisa News



I rossoneri riprendono la preparazione

martedì, 7 febbraio 2023, 17:56

di diego checchi

Dopo due giorni di riposo la squadra ha ripreso la preparazione a Saltocchio per la gara interna di domenica prossima alle ore 14:30 contro la Recanatese. L'avversario non sarà facile, ma questa è inutile nasconderlo, è una partita da vincere ad ogni costo per svariati motivi. Il primo è perchè con la vittoria si metterebbe in ghiaccio la salvezza, il secondo perchè si rimarrebbe in zona playoff e si potrebbe migliorare la classifica. Non ci sarà per squalifica Merletti, espulso a Sassari contro la Torres, mentre rientreranno Tiritiello, Benassai e Bianchimano. La notizia della giornata è che al campo si è rivisto anche Pirola, che è rientrato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo il problema al ginocchio, mentre ci vorrà ancora una settimana per rivedere Catania.

Fermi a scopo precauzionale Quirini e Rizzo Pinna, mentre Ricchi ha ormai abbandonato la compagnia rescindendo il contratto che lo legava alla Lucchese fino al 30 giugno 2023 e sta aspettando di trovare una sistemazione in Serie D o in Eccellenza in modo che possa giocare con maggior continuità per dimostrare tutto il suo valore. Per quanto riguarda la formazione è molto probabile che Maraia possa ritornare al modulo abituale 4-3-3, anche se è ancora presto per fare certe valutazioni.