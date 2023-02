Porta Elisa News : il punto



In avanti c'è ancora molto da lavorare

domenica, 5 febbraio 2023, 14:52

di diego checchi

Due giorni di riposo e poi, da martedì pomeriggio, la Lucchese comincerà a preparare la sfida interna contro la Recanatese. Sicuramente mister Maraia dovrà lavorare ancora di più sull'aspetto offensivo perché la Lucchese, anche nella trasferta di Sassari soprattutto nel primo tempo, ha creato veramente poco per impensierire il portiere avversario. La squadra rossonera, che per l'occasione vestiva la maglia gialla, era stata brava a portarsi in vantaggio con Panico a inizio ripresa e sicuramente l'ex Crotone è stato un tra i più positivi e il più vivace in attacco.

Ci è piaciuto anche come è entrato l'ultimo arrivato Fabbrini, giocatore dalle qualità tecniche formidabili e che ha esordito in un campionato di Serie C solo perché la sua carriera si è svolta a livelli più alti tra Serie A e B e campionati stranieri importanti. Quando ritroverà la condizione migliore sarà un elemento in grado di spaccare le partite alzando di molto il tasso tecnico della squadra.

Ieri la Lucchese ha giocato con un modulo diverso, un po' per necessità e un po' per scelta, schierando un 3-4-1-2 che fino ad ora non si era praticamente mai visto e l'esperimento di Di Quinzio come mezza punta è stato azzeccato. È chiaro che questo modulo è stato messo in atto perché mancavano i due difensori centrali titolare Tiritiello e Benassai che osservavano un turno di squalifica e così Maraia pensava di dare più protezione al reparto difensivo formato da Quirini, Bachini e Merletti.

Al di là di questo, però, il sistema di gioco potrebbe però essere riproposto in alcune circostanze anche se, a nostro avviso, per i giocatori che ci sono adesso in rosa il 4-3-3 sarebbe la scelta ottimale e un attacco con Fabbrini e Panico sugli esterni e Bianchimano centrale, senza nulla togliere agli altri interpreti, sarebbe ideale. Vedremo se in settimana verrà provata questa soluzione, certo è che nelle due partite interne la Lucchese dovrà cercare di ottenere 6 punti a tutti i costi.