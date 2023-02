Lucchese-Recanatese: 1-3 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 12 febbraio 2023, 17:29

Il tecnico deluso: "Francamente non capisco, questa preoccupazione, questi errori banali, quasi che la squadra fosse tesa e preoccupata. Martedì voglio capire meglio, e capire meglio anche quanto ho fatto io, ma ho visto incertezze mai viste prima"

domenica, 12 febbraio 2023, 17:19

Il diesse rossonero: "Una giornata storta, iniziata male e finita peggio. Gli errori nel calcio ci stanno, speriamo di averli fatti tutti oggi. Ma non dimentichiamo che questo è un campionato difficile. Il tecnico a rischio? Nemmeno rispondo, pensiamo semmai alla Vis Pesaro"

domenica, 12 febbraio 2023, 16:47

Prestazioni individuali davvero modeste, quelle dei rossoneri, a cominciare da Cucchietti, per continuare con Tiritiello e Franco e per finire con Bianchimano: in ogni zona del campo la squadra di Maraia non ha mai dato la sensazione di essere in partita: le pagelle di Gazzetta

domenica, 12 febbraio 2023, 16:44

Il neoproprietario di tutto si aspettava meno che una sconfitta umiliante, senza uno straccio di gioco, con i rossoneri distratti, imbarazzanti, irritanti. Davvero un esordio che nonsi poteva immaginare per Bulgarella che è rimasto impassibile in tribuna d'onore a fumare il suo sigaro