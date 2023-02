Porta Elisa News



Maraia: "La risposta dei ragazzi è stata positiva"

domenica, 19 febbraio 2023, 20:05

Una vittoria finalmente netta e meritata, il tecnico rossonero Ivan Maraia è soddisfatto: "Faccio i complimenti ai ragazzi che si meritano questa serata dopo una settimana difficile, nel primo tempo ho visto un po' di timore, poi dopo il gol le cose sono cambiate. Ma siamo qui a parlare di un 3-0 dopo che Cucchietti alla fine del primo tempo ha fatto una parata importante. A dimostrazione che si ti girano male le cose, saremmo stati a fare un secondo tempo molto più difficile: siamo sempre a parlare di episodi, vero che non può sempre andarci male".

"Nella ripresa invece abbiamo gestito senza grossi affanni, domenica sarà un'altra gara, non va escluso si ripeta questo schieramento. Di Quinzio? Il suo problema è che purtroppo per noi non lo abbiamo mai avuto al cento per cento, in ottime condizioni era un'arma in più. Ora sta meglio ed è chiaro che è importante averlo nelle migliori condizioni: stasera ha fatto vedere cosa è capace di fare, ma lo sapevamo. Vittoria pesante, perché credo che la sconfitta di domenica, più per il modo per come è arrivata, ma questa squadra ha sbagliato una-due gare in tutte quelle giocate, ma le altre anche se a volte avevamo perso avevamo comunque sempre giocato, serviva ritornare a quel tipo di partite. La risposta dei ragazzi è stata ancora una volta positiva. Fabbrini? Non ha ancora i 90' e c'era da utilizzare anche Rizzo Pinna, era una staffetta prevedibile e per me Fabbrini era meglio spenderlo nella ripresa. Ora un filetto di vittorie? Per farlo non si devono commettere errori, bene che ci si interroghi ogni partita per migliorare, ci sono dieci partite e non vanno sbagliate assolutamente".