Marani è il nuovo presidente della Lega Pro

giovedì, 9 febbraio 2023, 13:44

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro: ecco il risultato della votazione dell'Assemblea dei club di terza serie che si è tenuta stagnai a Roma nei locali del Coni al Foro Italico. Marani, che starà in carica per il prossimo biennio, ha raccolto 39 i voti contro i 15 dello sfidante Marcel Vulpis. Due le schede bianche, altrettante le nulle. Al fianco di Marani, come vicepresidenti, agiranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri.

Marani, classe 1970, è un giornalista sportivo che ha collaborato con il Guerin Sportivo, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport e Il Sole 24 ore, è stato anche direttore di Sky sport 24. Nel 2020 il presidente della Figc Gabriele Gravina l'ha nominato presidente della Fondazione Museo del Calcio.