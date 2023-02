Porta Elisa News



Testa alla gara contro il Montevarchi

mercoledì, 22 febbraio 2023, 10:32

di diego checchi

La Lucchese affronterà un Montevarchi alla ricerca disperata di una vittoria perché l'obiettivo dei Valdarnesi è quello di raggiungere almeno i play out. La squadra di Banchini ha subito 44 gol e ha la peggior difesa del girone insieme all'Imolese, ha vinto solo 4 partite, ne ha pareggiate 7 e perse 17 segnando 23 reti.

La strada dell'Aquila Montevarchi è stata sin dall'inizio in salita perché il tecnico Roberto Malotti, che aveva salvato la squadra lo scorso anno, è stato costretto a dimettersi per motivi di salute e negli ultimi non era riuscito a stare vicino alla squadra come avrebbe voluto per imprimere il suo carattere. Consideriamo pure che il Montevarchi è una squadra giovane che ha bisogno di essere stimolata e quindi la società ha deciso di affidarsi a un tecnico abbastanza giovane ma comunque esperto per la categorie l'ex Vis Pesaro e Como Marco Banchini, i risultati, però, non sono cambiati.

Nell'ultima partita, il Montevarchi ha giocato con il modulo 3-5-2, contro la Lucchese mancherà per squalifica il difensore centrale Mattia Gennari e al suo posto giocherà il giovani Chiti, ex Primavera della Fiorentina e ex Aglianese.

Per il resto, dovremmo vedere la stessa formazione di domenica scorsa.

Nei rossoblù ci sono 3 ex rossoneri, uno in campo, il portiere Giusti che ha militato nel settore giovanile della Lucchese, e due dietro la scrivania, il responsabile dell'area tecnica Giorgio Rosadini, che per un periodo è stato direttore generale nell'epoca Bacci e il segretario Alessandro Badii.

Questa la probabile formazione. Montevarchi (3-5-2): Giusti, Bertola, Chiti, Tozzuolo, Mane, Amatucci, Mussis, Cersani, Lischi, Italen, Giordani. A disposizione: Mazzini, Rossi, Biagi, Boncompagni, Enyan, Fiumanò, Kernezo, Nador, Perez, Pietra, Rovaglia, Sorgente. Allenatore: Banchini.