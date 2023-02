Porta Elisa News



Serve la conferma

sabato, 25 febbraio 2023, 18:31

di diego checchi

Continuare sulla strada intrapresa domenica scorsa e andare a Montevarchi per provare a fare i tre punti che garantirebbero la salvezza matematica e permetterebbero alla Lucchese di continuare la cavalcata play off, perché quello è l'obiettivo. Le insidie in questa gara, però, non mancheranno sicuramente perché il Montevarchi venderà cara la pelle e farà di tutto per vincere e cercare di risalire la china. È vero che mancano ancora nove partite alla fine del campionato ma quella di domani è una snodo cruciale per entrambe.

Per quanto riguarda la formazione, crediamo che Maraia possa riproporre lo stesso undici visto domenica scorsa, anche perché Di Quinzio non è stato bene in settimana e Fabbrini, a nostro avviso, entrerà a partita iniziata quando gli avversari saranno stanchi e sarà senz'altro l'arma in più per i rossoneri.

Questa la probabile formazione (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 19 Visconti, 24 Mastalli, 16 Franco, 8 Tumbarello, 7 Rizzo Pinna, 10 Panico, 17 Bruzzaniti. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 2 Alagna, 5 Bachini, 26 Merletti, 77 Pirola, 18 D'Ancona, 97 De Maria, 4 Ferro, 21 D'Alena, 35 Di Quinzio, 9 Romero, 11 Bianchimano, 31 Fabbrini, 91 Ravasio. Allenatore: Marsi.