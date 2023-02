Porta Elisa News



Recanatese, il lavoro paga

mercoledì, 8 febbraio 2023, 17:06

di diego checchi

Una Recanatese che arriverà a Lucca alla ricerca di un risultato positivo. Certo è che la formazione di Giovanni Pagliari rispetto all’andata ha fatto passi da gigante visto che era ultima in classifica ed ora è quindicesima. La squadra della provincia di Macerata è una neopromossa ed è la testimonianza che con il lavoro si possono ottenere i risultati. La società non ha mai messo in discussione il tecnico dandogli fiducia nei momenti difficili. Ed ecco che la squadra ha risposto presente sul campo ottenendo risultati positivi. Adesso giocare contro la Recanatese non è di certo una cosa facile, anzi, ci aspettiamo una squadra che sa chiudersi bene in difesa e che sia pronta a ripartire in contropiede.

Nella Recanatese c’è un ex della Lucchese, quel Daniele Ferretti che nell’ultima partita è stato impiegato come terzino ma che può ricoprire anche il ruolo di laterale alto. Se andiamo a vedere i numeri di questa squadra, vediamo che nelle ultime cinque partite, così come la Lucchese e l’Aquila Montevarchi, non è riuscita a vincere ed è incappata in 4 pareggi e una sconfitta. Siamo convinti che con gli acquisti del mercato di gennaio la Recanatese riuscirà a salvarsi tranquillamente.

Questa la probabile formazione (4-4-2): 22 Fallani, 2 Longobardi, 14 Ferrante, 54 Peretti, 36 Ferretti, 4 Alfieri, 16 Morrone, 7 Guadagni, 8 Carpani, 9 Paudice, 21 Giampaolo. A disposizione: 77 Amadio, 12 Meli, 96 Foresta, 26 Marafini, 89 Marilungo, 3 Quacquarelli, 10 Sbaffo, 11 Senigagliesi, 31 Somma, 18 Stampete, 13 Yabre. Allenatore: Giovanni Pagliari.