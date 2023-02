Porta Elisa News



Rizzo Pinna continua a lavorare a parte

venerdì, 10 febbraio 2023, 17:37

di diego checchi

La squadra si è allenata questa mattina in vista della gara contro la Recanatese, dopo che ieri i giocatori e mister Maraia hanno incontrato il nuovo azionista di maggioranza Andrea Bulgarella per un saluto. Contro i marchigiani, la Lucchese dovrà provare a vincere in tutti i modi ed è per questo che pensiamo che il tecnico schieri una Lucchese con il 4-3-3. In fin dei conti, la squadra dovrà cercare di fare la partita e di imporre il proprio gioco. In difesa, a nostro avviso, rientrerà sicuramente Tiritiello mentre Benassai dovrebbe vincere il ballottaggio con Bachini per il ruolo di secondo centrale. A destra ci sarà Quirini, mentre a sinistra Alagna sembra essere favorito su VIsconti, considerando che l'ex del Piacenza potrebbe giocare in mediana insieme a Franco e Tumbarello o Di Quinzio.

In attacco così come a centrocampo, sono tante le opportunità che il trainer può avere, ma crediamo che Bianchimano dopo la squalifica possa tornare titolare. Sugli esterni invece una maglia l'avrà sicuramente Panico, mentre dall'altra parte lotteranno per un posto Fabbrini e Bruzzaniti con il primo che potrebbe essere leggermente favorito, fino a quando la condizione gli permetterà di stare in campo. Le giocate di Fabbrini saranno sicuramente un valore aggiunto per la formazione di Maraia, perché il suo curriculum parla da solo. Il tecnico potrà in corso d'opera cambiare a suo piacimento la formazione, perché ha a sua disposizione giocatori intercambiabili sia a centrocampo che in attacco. Ricordiamo che mancherà Merletti per squalifica, dopo l'espulsione per doppia ammonizione nella gara di Sassari. Da capire se riuscirà a recuperare o meno Rizzo Pinna per la panchina, anche se il giocatore ha lavorato per tutta la settimana a parte.