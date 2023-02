Porta Elisa News



Rossoneri a cerca del riscatto

martedì, 14 febbraio 2023, 19:02

di diego checchi

La squadra ha ripreso gli allenamenti a Saltocchio per preparare la partita con la Vis Pesaro. Ovviamente i giocatori erano molto concentrati perché c'è la voglia di cancellare la brutta prestazione offerta domenica scorsa. Durante l'allenamento si è percepito come tutto l'ambiente abbia una grande voglia di riscatto e come il gruppo sia unito, mister Maraia ha spronato i suoi. Al campo erano presenti il direttore sportivo Daniele Deoma e l'altro socio Bruno Russo che non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra.

Insomma, tutti concentrati sulla Vis Pesaro dell'ex Fedato dove la Lucchese dovrà cercare di vincere a tutti i costi. Per quanto riguarda la squadra, è tornato a lavorare a pieno ritmo con i compagni Davide Pirola che potrebbe essere un'alternativa in più per il tecnico rossonero che, comunque, può scegliere tra diverse soluzioni anche se è ancora presto per fare ipotesi di formazione. Proprio ieri sera durante la trasmissione "Corner Corto", abbiamo lanciato una sorta di proposta: fare giocare gli stessi undici di domenica scorsa per permettergli di riscattarsi in tutti e per tutto.