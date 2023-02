Porta Elisa News



Mister Maraia alle prese con i dubbi di formazione

giovedì, 23 febbraio 2023, 20:06

di diego checchi

Partitella in famiglia a Saltocchio per la Lucchese, ma mister Maraia, anche oggi ha mischiato le carte e non sapremo ancora che tipo di formazione metterà in campo. Anche perchè durante la sgambata ha provato diverse soluzioni sia quella con il falso nove, sia quella con un attaccante alto e forte fisicamente. Ci potrebbe anche stare che venisse confermata la stessa formazione che ha vinto domenica contro la Vis Pesaro oppure che uno fra Bianchimano e Romero possa supportare da una parte Panico e dall'altra Bruzzaniti apparso in grande forma.

L'utilizzo di Fabbrini...

Fabbrini è l'arma in più di questa Lucchese, per la tecnica e la capacità di saltare l'uomo, ma Maraia dovrà prendere una decisione anche lui, se schierarlo dall'inizio e farlo giocare fino a che avrà minuti nelle gambe oppure se inserirlo a partita iniziata quando gli altri sono un pò più stanchi, in modo da poter mettere a nudo i difetti degli avversari.

Le certezze..

La difesa dovrebbe essere la stessa di domenica scorsa con Quirini a destra, Tiritiello e Benassai centrali e Visconti a sinistra, anche se De Maria ha dimostrato di stare molto bene. A centrocampo il playmaker dovrebbe essere Franco, da capire invece chi giocherà mezz'ala. Di Quinzio è rimasto a riposo per un piccolo problema al flessore e bisognerà capire se ce la farà ad andare al massimo in panchina, quindi i candidati numeri uno a ricoprire i ruoli di mezz'ala sono Mastalli e Tumbarello oppure in alternativa anche D'Alena. Se non dovesse giocare Visconti terzino, ecco che per lui si aprirebbe una possibile soluzione mediana. Insomma, ricapitolando nella formazione anti Montevarchi c'è qualche certezza ma anche tanti dubbi che dovranno essere sciolti negli ultimi due allenamenti.