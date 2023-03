Porta Elisa News



Archiviata la pratica salvezza, ora contano solo i play off

lunedì, 13 marzo 2023, 12:32

di diego checchi

La Lucchese ritornerà nuovamente in campo dopo la vittoria di Alessandria e lo farà con la consapevolezza di aver raggiunto ormai il primo obiettivo stagionale, ovvero quello della salvezza. Un obiettivo che per come era partita la stagione poteva sembrare tutt’altro che facile, ma che, con il passare del tempo, gli acquisti e l’amalgama della squadra di Maraia, è diventato sicuramente alla portata dei rossoneri. Adesso c’è da pensare soltanto ai playoff e la sfida di domani contro il Siena dell’ex tecnico rossonero Guido Pagliuca, tra gli altri, oltre a Belloni, Collodel e Picchi e il match analyst Carbone, servirà soprattutto per misurare ancora una volta la forza della Lucchese in chiave playoff e per scalare posizioni ottenendo una vittoria.

In fin dei conti, la classifica è corta, perché i rossoneri sono noni in classifica ma a soli tre punti dal sesto posto e fare un balzo in avanti significherebbe prendere ancor più autostima nei propri mezzi e andare a vele spiegate verso l’obiettivo. La gara non sarà facile e per quanto riguarda la formazione, siamo convinti che ci sarà qualche cambio: probabile che Fabbrini possa trovare un posto da titolare, magari al posto di Bruzzaniti e che la Lucchese possa cambiare anche qualcosa a centrocampo con Visconti al posto di Tumbarello e Alagna sulla corsia di sinistra. Non crediamo invece che venga cambiato il sistema offensivo anche se Romero potrebbe alla fine spuntarla su Panico. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-3): 22 Cucchietti, 14 Quirini, 6 Tiritiello, 23 Benassai, 2 Alagna, 24 Mastalli, 16 Franco, 19 Visconti, 31 Fabbrini, 10 Panico, 7 Rizzo Pinna. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 26 Merletti, 5 Bachini, 97 De Maria, 8 Tumbarello, 4 Ferro, 21 D’Alena, 35 Di Quinzio, 9 Romero, 11 Bianchimano, 91 Ravasio, 17 Bruzzaniti, 77 Pirola, 18 D’Ancona. Allenatore: Ivan Maraia