Doppia seduta di allenamento per i rossoneri

lunedì, 20 marzo 2023, 14:22

La squadra ha svolto una doppia seduta allo stadio di Saltocchio e al mattino è stata effettuata prevalentemente atletica, mentre nel pomeriggio sono state svolte delle partitelle a tema. E' ancora impossibile capire che tipo di formazione farà mister Maraia, anche perchè bisognerà capire le condizioni di Bruzzaniti che domani si sottoporrà agli esami clinici alla clavicola, ma da ciò che sappiamo non dovrebbe essere niente di grave, però prima di sbilanciarci è giusto che ci siano i controlli di rito. All'allenamento non è presente De Maria alle prese con un piccolo attacco influenzale. Il tecnico rossonero già da domani entrerà più nel dettaglio per preparare la sfida contro la Fermana, da ricordare che rientrerà dalla squalifica Panico e per lui potrebbe esserci un posto da titolare. Da capire se la Lucchese giocherà o meno con il falso nove oppure se verrà riproposto uno fra Romero, Bianchimano o Ravasio in attacco, per il resto il centrocampo e la difesa dovrebbero essere le stesse con la variabile Visconti che potrebbe occupare sia il ruolo di mezz'ala o di terzino sinistro. Staremo a vedere nei prossimi giorni quello che succederà.