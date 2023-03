Porta Elisa News



Falcone convocato da Mancini per la gara contro l'Inghilterra

lunedì, 20 marzo 2023, 18:50

di diego checchi

Grande soddisfazione per l'ex portiere rossonero Wladimiro Falcone, che è stato convocato dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini per le partite di qualificazione all'Europeo del 2024 contro Inghilterra e Malta che si svolgeranno il prossimo 23 marzo e il 26 marzo. L'attuale portiere del Lecce fa parte della batteria di quattro portieri, infatti insieme a lui sono stati convocati Gianluigi Donnarumma del PSG, Alex Meret del Napoli e Marco Carnesecchi della Cremonese. Bisognerà vedere quali saranno le gerarchie volute da Mancini e se per Falcone ci sarà il debutto o meno in Nazionale. Il portiere romano era già stato convocato per uno stage dal 20 al 22 Dicembre scorso a Coverciano ed evidentemente le sue prestazioni non sono passate inosservate, anche perché nel Lecce è sempre uno dei più positivi.

Falcone ha giocato nella Lucchese nella stagione 2018-2019 con 40 presenze totali, 36 in campionato e 4 nei playout. La Lucchese in quell'annata fece un miracolo sul campo con Favarin in panchina, perchè si salvò a Bisceglie nel doppio spareggio contro la squadra pugliese, anche se la salvezza sul campo, non servì a scongiurare il fallimento della società. Falcone nell'estate precedente in prestito dalla Sampdoria, su indicazione di Giancarlo Favarin che lo aveva avuto nella stagione precedente nel Gavorrano. Il giocatore fù uno degli artefici di quella splendida cavalcata che i tifosi ricordano sempre con grande piacere. Insieme a lui nella Lucchese, in quell'anno c'era Matteo Gabbia, che ormai gioca nella prima squadra del Milan da diverse stagioni. A Falcone gli facciamo un grande in bocca al lupo per questa opportunità e siamo convinti che saprà sfruttarla al meglio perchè le sue qualità sono molto importanti.