Porta Elisa News



Giordani: "Vincere contro la Fermana per un posto nei play off"

giovedì, 23 marzo 2023, 15:23

di diego checchi

“Vincere con la Fermana significherebbe assicurarsi quasi i playoff”. Parole e musica di Alessandro Giordani, un personaggio che conosce bene l’ambiente rossonero. “Voglio premettere una cosa: questa squadra è stata costruita molto bene dal ds Deoma e i risultati ci sono stati. Pensiamo da dove è partita a luglio e quello che è stato fatto finora”.

Che cosa ne pensa del cambio di società?

“Penso che i soci lucchesi hanno fatto il meglio per i colori rossoneri e vanno sempre ringraziati per l’amore e la passione che hanno messo in questa esperienza. Poi è arrivato un imprenditore molto importante come Bulgarella che sono convinto garantirà un futuro roseo alla Lucchese. Quindi era giusto che iniziasse un’altra epoca. Spero che i vecchi soci lucchesi possano continuare a dare un contributo alla causa rossonera perché se la sentono come una loro creatura e sarebbe bello poter fare il salto di categoria anche grazie al loro contributo. Non perdiamo di vista quest’anno, perché i playoff sono una lotteria e può succedere di tutto. Adesso conta il presente, poi il futuro si scriverà da giugno in poi. I tifosi devono soltanto sostenere Maraia e la squadra per questo finale di stagione per arrivare più in alto possibile. Poi si vedrà ciò che succederà”.