Porta Elisa News



Inizia il trittico di ferro

venerdì, 31 marzo 2023, 17:26

I punti persi malamente soprattutto in casa, basti pensare ai due pari amari con Ancona e Fermana in gare virtualmente ormai chiuse, la Lucchese dovrà provare a produrli in queste quattro partite finali, le prime tre delle quali – contro Cesena, Entella e Carrarese – davvero molto, molto impegnative. A cominciare dalla trasferta di domani in terra romagnoli con i bianconeri che cercano una difficile rincorsa alla capolista Reggiana.

Maraia, che dopo il pari contro la Fermana ha parlato senza mezzi termini di una Lucchese che ha fragilità e incapacità di tenere alta l'attenzione per tutti i 90 minuti, in settimana ha provato a lavorare proprio su questo punto che è, evidentemente, prima di tutto psicologico. Contro il Cesena, che all'andata uscito battuto dal Porta Elisa, il tecnico dovrebbe provare a cambiare qualche interprete e, forse, rilanciare un centravanti di ruolo (in quel caso con Panico sull'esterno), oltre a spostare Visconti a centrocampo. Ecco la probabile formazione: Cucchietti, Alagna, Qurini, Benassai, Tiritiello, Mastalli, Tumbarello, Franco, Panico, Bruzzaniti (Ravasio), Fabbrini. Fischio d'inizio per le 17,30 con il Manuzzi che si annuncia caldo e affollato e con circa 150 tifosi rossoneri presenti.