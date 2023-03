Lucchese, inizia la preparazione in vista di Cesena

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 28 marzo 2023, 07:16

A quattro gare alla fine della stagione regolare, la Lucchese è per il momento in piena zona play off, sia pure in una posizione non ideale, ma l'andamento dei rossoneri nel girone di ritorno e in particolare nelle ultime partite disputate non lascia tranquilli, a maggior ragione se poi si...

domenica, 26 marzo 2023, 17:22

Il tecnico rossonero: "La squadra non ha la forza di portare a termine la partita e alla fine abbiamo rischiato di perdere. La colpa me la prendo io, ma l'ho detto anche a loro: siamo fragili caratterialmente"

domenica, 26 marzo 2023, 16:59

Prestazione senza carattere di molti rossoneri che non riescono ancora una volta a portare in fondo la vittoria e sprecano l'ennesima occasione per mettere punti play off in carniere: le pagelle di Gazzetta

domenica, 26 marzo 2023, 16:54

Era nell'aria da tempo, e ormai la pazienza è terminata, i segnali non mancavano di certo. E, alla fine, è partita la contestazione: fischi da parte della gradinata, mentre dalla curva sono partiti cori contro l'allenatore ma anche la squadra: confronto con un gruppo di tifosi fuori dallo stadio