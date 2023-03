Maraia: "Vittoria importante e sofferta"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 11 marzo 2023, 19:45

L'esterno, pur non dando vita a una prestazione trascendentale, torna al gol. Molto bene Cucchietti che salva la vittoria in più di una circostanza e Mastalli, particolarmente ispirato. Franco e Tiritiello, baluardi: le pagelle di Gazzetta

sabato, 11 marzo 2023, 16:55

Rossoneri impegnati in Piemonte e a caccia di punti pesanti in chiave play off su un campo di una formazione in lotta per la salvezza: Maraia conferma l'undici di base visto contro l'Ancona: occasione per Mastalli in avvio, poi sblocca Rizzo Pinna.

venerdì, 10 marzo 2023, 17:01

La Lucchese di scena in Piemonte cerca punti per migliorare la sua zona play off: il primo passo, dopo il pari amaro contro l'Ancona, dovrà arrivare da Alessandria, in un match tutt'altro che semplice. La probabile formazione con Maraia che pare intenzionato a confermare gli undici di domenica scorsa

venerdì, 10 marzo 2023, 15:22

Il tecnico alla vigilia della trasferta piemontese: "Non ci sono calcoli da fare, non li facciamo noi, non li farà l'Alessandria a cui dovremo fare attenzione: è un avversario diverso rispetto a quello di inizio campionato.