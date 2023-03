Porta Elisa News



Maraia: "Siena diretta concorrente, la partita ha ancora maggiore importanza"

lunedì, 13 marzo 2023, 17:51

Primo scontro diretto per i rossoneri, per "Ci arriviamo bene, con la giusta euforia della vittoria di Alessandria che deve dare ancora più energie e niente di più. Altrimenti non avremmo capito niente: la vittoria di sabato è stata molto importante, ma è passata. Chiaro che i giorni di lavoro, vale per tutti, sono pochi, ma credo che si giochi più con la testa e con il cuore che con i vari aspetti tecnico-tattici. Mi stupirei se i ragazzi non avessero capito che dobbiamo dare il massimo in tutte le partite che rimangono, ce lo siamo detti quando mancavano dieci gare. La vittoria di domenica è già alle spalle".

"Cosa temo del Siena? Tante cose: è una squadra che ha valori, organizzazione, l'allenatore bravo e qualità dei giocatori, c'è tutto. E' una gara da giocare con grande attenzione e sfruttare le poche occasioni, che ci saranno da entrambe le parti, come del resto è stato all'andata: il valore c'è, è una diretta concorrente e ha significato ancora maggiore. Tante cose che vanno portate a favore nostro. Visconti trequartista? Vediamo, ora sta coprendo altri ruoli, quella gara andò in quel modo, ma domani non so se andrà nella stessa direzione, dobbiamo attenderci cose nuove e dobbiamo essere pronti a controbatterle. Sarà l'ora di Fabbrini dal primo minuto? Vediamo, ci sono tre partite in questa settimana, vediamo se sarà il momento giusto. Se non subito, lo sarà dopo utile".