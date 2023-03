Porta Elisa News



Maraia: "Grande prestazione dei ragazzi"

martedì, 14 marzo 2023, 23:33

Ivan Maraia è molto contento di un pari che ha dimostrato il carattere dei suoi giocatori: "Partita poteva andare sulla falsariga dell'andata, grande equilibrio e concentrazione e come siamo andati fuori siamo andati sotto e ci siamo complicati la vita. Nel primo tempo, meglio noi inzialmente poi loro, ma sostanzialmente equilibrato. La differenza è stata in quei minuti iniziali dove abbiamo sbandato. C'era grande equilibrio e dovevamo stare dentro la gara. Ma bellissima la reazione, anche se il gol è arrivato nel finale, è il giusto merito alla mia squadra che voleva vincere la partita e vincerla per dedicarla a Daniele Deoma, ci tenevamo, lo abbracciamo. Anche oggi grande prestazione dei ragazzi, come ci eravamo promessi, tranne quei cinque minuti".

"Ma complimenti ai ragazzi, consideriamo anche alla stanchezza. Tanti errori di misura? Un campo così veloce è favorevole ma diventa più complicata nei passaggi perché schizza velocemente, tanti errori per questo motivo altri per errori individuali. Fabbrini? L'ho sempre detto non è che non lo consideri, anzi ne ho grande stima e rispetto, ma secondo me va messo nel momento e nella situazione giusta. Certi equilibri non sono da trascurare, ma non vuol dire che non lo considero. Qualcuno è sacrificato, ma di qui alla fine ci sono partite importanti. Pagliuca ha detto che siamo una delle squadre più forti? Non sto a guardare queste cose, ci siamo rinforzati tutti a gennaio, anche lui ha preso un giocatore dalla serie A. Abbiamo la nostra rosa, ma dire che la Lucchese è la quarta forza mi pare eccessivo. Forse si riferisce ai tre attaccanti che non trovano spazio, pensiamo a fare il nostro campionato".