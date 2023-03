Porta Elisa News



Maraia: "Non dobbiamo sbagliare l'approccio alla gara"

sabato, 25 marzo 2023, 15:52

Ivan Maraia sa che i tre punti contro la Fermana non devono sfuggire per mettere alle spalle lo stop di Gubbio che ha temporaneamente interrotto la striscia positiva dei rossoneri: "Non dobbiamo sbagliare approccio anche se in questo periodo devo dire non abbiamo mai sbagliato atteggiamento. Non dobbiamo commettere errori perché le gare vivono su un grande equilibrio e dunque non possiamo sbagliare la partita sotto l'aspetto dell'approccio. Errore di Cucchietti? Il gesto della squadra di stare vicino a lui è stato positivo. A Gubbio è stato un errore strano non propriamente tecnico, e che ha lasciato li segno ma abbiamo cercato di far capire che bisogna passarci sopra, bisogna stare vicini a tutti coloro che sono andati in difficoltà e il valore di un gruppo si capisce anche da queste cose”.

“La Fermana? Dietro le squadre fanno risultati anche importanti, siamo fuori da questa lotta ma chi ha punti in meno ha sempre attenzione e preoccupazione, il valore di una squadra c'è, come c'è esperienza, hanno giocatori molto rapidi che all'andata ci misero in difficoltà anche per demerito nostro, dovremo stare attenti alle loro ripartenze. Dobbiamo vincere per indirizzarci ancora di più verso il nostro obiettivo. Bruzzaniti? Ha avuto problemi ma ormai sono superati, deciderò in queste ore il da farsi”