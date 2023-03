Porta Elisa News



Maraia: "Dobbiamo stare nella partita per tutti i 90 minuti"

venerdì, 31 marzo 2023, 14:13

Ivan Maraia è ottimista, è certo che i suoi giocatori, come è stato altre volte quando si sono trovati davanti alle big del campionato, riusciranno a ben figurare anche a Cesena, come ha confermato nella conferenza stampa prima della partenza per la Romagna: "Sarà una gara difficile contro un avversario molto importante di questo campionato che è stato protagonista sempre, con l'eccezione dell'inizio stentato. Ora è in lotta per il grande obiettivo e in un contesto con un grande pubblico, aspetti che vanno a loro vantaggio, ma che non ci devono condizionare, anzi devono essere stimolanti anche per noi. E' vero che rincorrono un obiettivo ma lo rincorriamo anche noi, è tutto da conquistare il nostro posto e ce lo dovremo meritare".

"In questo momento si deve andare alla ricerca del risultato, non c'è più tempo per commettere errori. Chiaro che c'è l'amarezza per i punti persi in casa che in questo finale sono estremamente importanti, ma dobbiamo fare attenzione ai momenti in cui la squadra doveva fare meglio, quando dico che siamo fragili e che per meritare i play off dobbiamo fare bene tutti i momenti della partita, non solo l'approccio. E' questa la cosa dove abbiamo prestato attenzione come confronto, poi la squadra ha fatto bene il primo tempo di Gubbio e con l'Ancona. Ma dobbiamo stare bene nella partita per tutti i 90 minuti, al di là di quello che succede e mi attendo una squadra che non sbaglierà la partita di Cesena. Ci attendono impegni pesanti? Non mi pare che la Lucchese abbia sfigurato con certi tipi di squadre, non sarà facile, ma è importante come si affronteranno. Al di là del loro valore, anche all'andata le abbiamo affrontate in maniera positiva: loro hanno i loro obiettivi, loro i nostri. Forse queste gare ci aiutano a tenere alta la tensione per tutta la gara, e allora ben vengano queste partite. Infortunati? Qualche piccolo malanno stagionale, niente di grave ma c'è da gestire qualche situazione di questo tipo".