Porta Elisa News



Maraia: "La squadra deve andare a Alessandria per vincere"

venerdì, 10 marzo 2023, 15:22

Ivan Maraia ha parlato in partenza Giocare al Moccagatta ha sempre il suo fascino, è uno stadio storico ed è stimolante di per sé. E' una gara che ha tanta importanza, non so se sarò simile a quella di Montevarchi, noi giocheremo al massimo per cercare la vittoria: la squadra deve andare a Alessandria per vincere la partita. Non ci sono calcoli da fare, non li facciamo noi, non li farà l'Alessandria a cui dovremo fare attenzione: è un avversario diverso rispetto a quello di inizio campionato. I grigi hanno piano piano trovato equilibrio, e ora hanno le loro armi e sono vivi".

"Abbiamo preparato bene la gara, domenica contro l'Ancona abbiamo dato dei segnali di personalità positivi che vanno colti anche dai ragazzi. Poi, chiaro, non basta la personalità. Tre gare in otto giorni? Tre gare importanti, ma sono tutte le ultime otto che decideranno il finale di campionato. E' chiaro che tre in una settimana, ci impongono di tenere di conto degli aspetti fisici, ci sarà da fare un po' di gestione. Il valore delle tre partite è però identico, chi andrà in campo farà il massimo. Abbiamo tutti a disposizione, cercheremo di mettere in campo la formazione migliore".