Alessandro Mastalli a tutto campo su Corner Corto

lunedì, 20 marzo 2023, 14:23

di diego checchi

A Corner Corto Alessandro Mastalli parla della stagione e dei suoi propositi per il futuro.

“Mancano ancora 5 partite – ha affermato il centrocampista – e tutto può ancora succedere in chiave playoff. La nostra ambizione è quella di arrivare più in alto possibile e già contro la Fermana vogliamo vincere a tutti i costi per riscattare la brutta partita dell’andata”. Il centrocampista è poi tornato sulla partita di Gubbio:

“Cucchietti era distrutto per l’errore che ha fatto e negli spogliatoio, durante l’intervallo, lo abbiamo rincuorato e gli abbiamo detto che dovevamo essere noi ad aiutarlo in quel momento come ha fatto lui in tante partite. Purtroppo non siamo riusciti a vincere e nemmeno a pareggiare anche se nel primo tempo, la squadra ha fatto meglio del Gubbio e che quell’episodio abbia condizionato la gara”.

Mi chiedete come mi trovo a Lucca?

“Molto bene, finalmente ho ritrovato continuità di prestazioni anche se all’inizio sono partito un po’ in sordina ma diciamo che era da un anno intero che non facevo così tante partite. Ho ritrovato la voglia di giocare e di mettermi in mostra anche se non sono pienamente soddisfatto per i 4 gol che ho fatto. Spero di poterne fare altri di qui alla fine”.

Che cosa vede per il suo futuro?

“Spero di essere chiamato dalla società per rinnovare il contratto. So che in questi giorni hanno avuto altre cose da fare ma il mio obiettivo è quello di rimanere e di poter continuare con la Lucchese”.

Quale squadra vorrebbe incontrare ai playoff?

“Non c’è una preferenza in particolare, se vogliamo andare avanti dobbiamo incontrarle tutte e quindi siamo pronti ad affrontarle nel migliore dei modi. Spero che i nostri attaccanti si sblocchino in queste ultime partite e facciano vedere il loro vero valore, perché c’è bisogno di tutti”.

È contento della stagione della squadra?

“Penso che il campionato sia molto equilibrato e in fin dei conti siamo dentro ai playoff, anche se, secondo me, potevamo avere 5 o 6 punti in più nella nostra classifica”.