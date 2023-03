Ora è rottura tra squadra e tifosi

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 26 marzo 2023, 17:22

Il tecnico rossonero: "La squadra non ha la forza di portare a termine la partita e alla fine abbiamo rischiato di perdere. La colpa me la prendo io, ma l'ho detto anche a loro: siamo fragili caratterialmente"

domenica, 26 marzo 2023, 16:59

Prestazione senza carattere di molti rossoneri che non riescono ancora una volta a portare in fondo la vittoria e sprecano l'ennesima occasione per mettere punti play off in carniere: le pagelle di Gazzetta

domenica, 26 marzo 2023, 14:02

Rossoneri che cercano il ritorno alla vittoria dopo lo stop di Gubbio: in avvio, pericoloso Di Quinzio su punizione, poi occasione per gli ospiti con Scorza. De Nuzzo espulso. Borghetto miracoloso due volte su Mastalli. In avvio di ripresa sblocca Panico, poi fa pari Spedalieri

sabato, 25 marzo 2023, 19:59

Tre punti per riprendere il cammino, comunque incapace di trovare continuità: per i rossoneri la gara contro la Fermana, che all'andata si aggiudicò il match davanti a una delle peggiori prestazioni stagionali della Lucchese, serve solo la vittoria per stabilizzare la posizione di classifica che vede la formazione di Maraia...