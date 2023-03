Porta Elisa News



Otto gare alla fine, serve prendersi il massimo

venerdì, 10 marzo 2023, 17:01

Otto gare alla fine, con la necessità di migliorare la posizione di classifica per ambire a giocarsi i play off con qualche vantaggio in più: ecco l'obiettivo dei rossoneri che ormai sono a un passo dalla salvezza matematica ma che hanno ancora molta strada davanti a loro da percorrere per riuscire a centrare un obiettivo alla loro portata. Il primo passo, dopo il pari amaro contro l'Ancona, dovrà arrivare da Alessandria, in un match tutt'altro che semplice perché quella piemontese è una formazione in grado di creare difficoltà, e che oltretutto già all'andata centro una vittoria clamorosa al Porta Elisa.

Maraia che ha tutta la rosa a disposizione, sembra intenzionato a confermare l'undici iniziale visto con l'Ancona, per quanto Di Quinzio sia in lizza per una maglia a centrocampo con Tumbarello. Le tre gare in una settimana renderanno inevitabile una certa rotazione degli interpreti per dosare le forze, ma la sensazione è che la Moccagatta la Lucchese non si discosterà dall'undici visto in precedenza, ovvero: Cucchietti, Quirini, Visconti, Benassai, Tiritiello, Franco, Mastalli, Tumbarello, Bruzzaniti, Panico, Rizzo Pinna. Fischio di inizio alle ore 17,30.