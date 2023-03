Pochi spunti individuali, poca qualità

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 18 marzo 2023, 19:55

Il tecnico rossonero: "Gara decisa da episodi, anche in relazione alle occasioni che non abbiamo concretizzato e all'infortunio di Bruzzaniti, ma il Gubbio ha meritato. Cucchietti? Mi spiace per lui che sta soffrendo moltissimo e che ha dato tanto in molte occasioni.

sabato, 18 marzo 2023, 16:55

Rossoneri impegnati nella difficile trasferta di Gubbio: Di Gennaro nega il gol a Romero, poi è Cucchietti a salvare su Redolfi. Poi commette una ingenuità clamorosa e concede un rigore che Arena trasforma. Bianchimano divora il pari nella ripresa, poi Di Stefano raddoppia un gran gol

venerdì, 17 marzo 2023, 14:25

Il tecnico alla vigilia del match di Gubbio: "Mi attendo un loro approccio molto offensivo. Chi giocherà al posto di Panico? Ci sono due opzioni, vedremo. Abbiamo incontrato la nuova dirigenza: è un momento importante per la Lucchese. Ai tifosi dico che..."

venerdì, 17 marzo 2023, 12:25

La Lucchese torna nuovamente in campo: i ragazzi di Maraia saranno di scena allo stadio Barbetti di Gubbio contro la squadra dell’ex tecnico rossonero Piero Braglia e di un altro ex della Lucchese ovvero Francesco Corsinelli, protagonista della squadra di Pagliuca dell’anno scorso. La probabile formazione