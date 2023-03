Tanta volontà, qualcuno sotto la sufficienza

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 14 marzo 2023, 23:33

Il tecnico rossonero: "Bellissima la reazione, anche se il gol è arrivato nel finale, è il giusto merito alla mia squadra che voleva vincere la partita e vincerla per dedicarla a Daniele Deoma, ci tenevamo, lo abbracciamo"

martedì, 14 marzo 2023, 23:14

Il tecnico degli ospiti: "Era la prima volta che venivo qui da avversario ma sapevo che ho un gruppo splendido che mi ha lasciato sereno nel prepartita, è un gruppo che ha grandi valori morali. Siamo spiaciuti, anche se negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto con questi ingressi, abbiamo concesso...

martedì, 14 marzo 2023, 20:42

Rossoneri impegnati nello scontro diretto per la zona play off con il Siena dell'ex Pagliuca: mister Maraia conferma la formazione che ha vinto a Alessandria, con il solo inserimento di Di Quinzio. Occasione per Tiritiello in avvio, poi Cucchietti para su Collodel.

lunedì, 13 marzo 2023, 17:51

Il tecnico rossonero: "La vittoria di domenica è già alle spalle. Il Siena? E' una squadra che ha valori, organizzazione, l'allenatore bravo e qualità dei giocatori, c'è tutto. E' una gara da giocare con grande attenzione e sfruttare le poche occasioni che ci saranno da entrambe le parti, come è...