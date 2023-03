Pardini: "Attendiamo il progetto definitivo sul Porta Elisa"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 7 marzo 2023, 17:16

Tutti a disposizione del tecnico alla ripresa, con l'eccezione di Bianchimano che per qualche acciacco è stato tenuto prudenzialmente a riposo. Di Quinzio prosegue il suo lavoro di recupero della piena forma e anche per questo è stato chiamato a un lavoro specifico a parte

lunedì, 6 marzo 2023, 18:40

La Lega Pro ha reso noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022-2023. Ecco tutte le date in cui si giocheranno i play off e i play out: inizio il 30 aprile, finale l'11 giugno

domenica, 5 marzo 2023, 17:03

Il tecnico rossonero: "La squadra ha fatto bene, ma in superiorità dovevamo cercare con maggiore insistenza il secondo gol, abbiamo avuto una palla e mezzo, ma potevamo fare di più visto che loro erano in difficoltà.

domenica, 5 marzo 2023, 16:40

L'attaccante ha il merito di sbloccare la gara e fino a quando non viene sostituito lotta su ogni pallone, dormita dalla difesa sul pari degli ospiti, si vedono poco Rizzo Pinna e Bruzzaniti: le pagelle