Porta Elisa News



Recupera Bruzzaniti, ipotesi Rizzo Pinna dal primo minuto

lunedì, 20 marzo 2023, 14:26

di diego chechi

La notizia più importante della giornata è che Giovanni Bruzzaniti ha recuperato. Il giocatore che era uscito anzitempo per una botta alla clavicola rimediata a Gubbio, ha ripreso a lavorare con il gruppo e sarà a disposizione di mister Maraia per la sfida contro la Fermana. La domanda successiva è se Bruzzaniti giocherà o meno ma per rispondere a questo quesito bisognerà attendere domenica, pochi istanti prima del fischio di inizio della partita. Se non ce la dovesse fare Bruzzaniti, ecco che potrebbe scoccare l’ora di Rizzo Pinna, con Fabbrini o Panico, oppure è ventilata anche l’ipotesi di un utilizzo dall’inizio di Romero. Per quanto riguarda gli altri reparti non ci dovrebbero essere particolari novità, se non un ballottaggio fra Visconti e Mastalli sempre che in difesa giochi Alagna. Tra i pali piena fiducia a Cucchietti, un elemento che, a parte l’errore di sabato scorso, ha sempre dato ampie garanzie.