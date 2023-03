Porta Elisa News



Russo: "Messo il primo mattone per il rifacimento del Porta Elisa"

venerdì, 24 marzo 2023, 19:23

Inizia a prendere forma l'idea del nuovo Porta Elisa. Come si legge in una nota diffusa da Bruno Russo sul proprio profilo Facebook, si sarebbero conclusi con esito positivo i sondaggi di analisi in profondità del suolo sottostante lo stadio. Questo dovrebbe essere il passo dopo il quale si potrà procedere alla presentazione del progetto definitivo per il rifacimento dell'impianto.

Queste le parole di Russo:

"Iniziato il conto alla rovescia finalmente abbiamo messo il primo mattone per il grande progetto della città di Lucca, rifacimento dello stadio Porta Elisa. Fatto sondaggi per capire il sottosuolo dell’area stadio tutto è andato bene, è il primo passo, ora spediti per la presentazione del progetto definitivo, questo insieme al passaggio societario definitivo garantirà un futuro importante ai colori rossoneri. In questo momento tutti dobbiamo concentrarci sul campionato da finire alla grande centrando i play off nella migliore posizione possibile per poi giocarceli senza timori verso nessuno la squadra ha dimostrato di avere potenzialità, tutti noi dobbiamo credere di raggiungere il massimo: società, squadra, allenatore, staff, tifosi, dobbiamo creare un’onda talmente grossa da travolgere tutto e tutti. Se possiamo sognarlo possiamo farlo ma dobbiamo crederci tutti insieme con convinzione e la consapevolezza che nel calcio non c’è mai niente di scontato tutto può accadere con la grande forza di volere le cose per azzerare il famoso centimetro che determina il tutto. Lucchese sempre nel cuore".