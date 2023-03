Visconti tra difesa e centrocampo

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 29 marzo 2023, 19:07

In vista della difficile trasferta di Cesena, il tecnico potrebbe rilanciare dal primo minuto Bruzzaniti ma anche dare spazio dall'inizio a uno tra Ravasio, Bianchimano e Romero: decideranno gli ultimi allenamenti

martedì, 28 marzo 2023, 18:34

Dopo il pari amaro di domenica, con tanto di contestazione, la squadra rossonera si è riunita per la ripresa della preparazione, in vista delle due gare particolarmente impegnative che verranno disputate prima di Pasqua: tutti i giocatori a disposizione di Maraia

martedì, 28 marzo 2023, 07:16

A quattro gare alla fine della stagione regolare, la Lucchese è per il momento in piena zona play off, sia pure in una posizione non ideale, ma l'andamento dei rossoneri nel girone di ritorno e in particolare nelle ultime partite disputate non lascia tranquilli, a maggior ragione se poi si...

domenica, 26 marzo 2023, 17:22

Il tecnico rossonero: "La squadra non ha la forza di portare a termine la partita e alla fine abbiamo rischiato di perdere. La colpa me la prendo io, ma l'ho detto anche a loro: siamo fragili caratterialmente"