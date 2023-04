Porta Elisa News



Per Bianchimano, stagione finita

martedì, 25 aprile 2023, 17:37

I rossoneri si sono ritrovati questa mattina per riprendere la preparazione in un clima di assoluta incertezza, vista la piega che sta prendendo la disputa dei play off, ormai sicuramente destinati a essere rinviati. A quanto, però, non è ancora chiaro e per la Lucchese, come per tutte le altre formazioni impegnate nella fase finale, si apre ora il problema di capire come gestire queste due-tre settimane di stop. Chiaro che il torneo è ormai falsato, anche se l'entità del rinvio dovrebbe essere nota verso fine di questa settimana.

Nel frattempo, il gruppo ha ripreso il lavoro, con i rossoneri che sono tutti a disposizione per il finale di stagione, sia pure con vari acciacchi, di mister Maraia. L'unico ormai fuori dal campionato è l'attaccante Andrea Bianchimano, alle prese con un problema alla schiena (si ipotizza un'ernia al disco) che lo ha praticamente bloccato: per il tipo di problematica, è escluso il suo recupero. Una nuova tegola per il giocatore su cui tutti puntavano a inizio stagione. Per gli altri, invece, a partire da Franco e Fabbrini, c'è la concreta possibilità che tornino pienamente a disposizione del tecnico in tempi brevi.