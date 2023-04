Porta Elisa News



Carrarese-Lucchese, derby con limitazioni per i tifosi rossoneri?

mercoledì, 5 aprile 2023, 20:23

Nonostante all'andata non sia successo nulla, e ai tifosi apuani non siano stati posti limiti per l'accesso al Porta Elisa, la partita tra Carrarese e Lucchese di sabato 15 aprile sarà oggetto di provvedimenti restrittivi. L'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive nella determinazione numero 19 del 5 aprile ha infatti deciso, su evidente impulso della questura di Massa-Carrara, di porre una serie di prescrizioni in sede di GOS.

Eccole, nel dettaglio: la vendita dei tagliandi per i residenti della Provincia di Lucca sarà esclusivamente per il settore ospiti nei limiti stabiliti dalla questura di Massa Carrara; impiego di un adeguato numero di steward, rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio come previsto dalle specifiche disposizioni di settore. Dunque, sarà la questura di Massa Carrara a decidere il numero di biglietti da mettere a disposizione dei tifosi rossoneri: in una gara decisiva per la qualificazione play off, la Lucchese potrebbe avere al seguito solo una porzione dei tifosi intenzionati a seguirla.