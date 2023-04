Coletta verso il rientro tra i pali

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 2 aprile 2023, 18:00

La gara di Cesena ha confermato i rimpianti di tutti coloro che hanno sempre pensato che la Lucchese potesse occupare una posizione di classifica migliore di quella realmente ricoperta: ma a questo punto inutile ripeterlo, bene centrare i play off

sabato, 1 aprile 2023, 20:02

L'attaccante al quarto centro in rossonero inventa un gol prodezza che riequilibra il match. De Maria, esordio molto positivo, ma si notano anche la coppia centrale e il centrocampo regge bene l'urto avversario: le pagelle di Gazzetta

sabato, 1 aprile 2023, 19:51

Il tecnico rossonero: "Un punto molto importante frutto di una prestazione fatta nel modo giusto, la partita ha avuto molti momenti, nella prima fase bene noi; nella seconda il Cesena ma che non ha creato pericoli.

sabato, 1 aprile 2023, 17:09

Rossoneri impegnati nella difficile trasferta in Romagna contro una formazione ancora in lotta per la promozione diretta: Fabbrini sfiora il gol in avvio, poi sblocca Celiento ma Panico raddrizza la partita con un gol spettacolare