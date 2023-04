Lucchese decimata: anche Fabbrini e Franco accusano problemi

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 20 aprile 2023, 18:43

L'azienda che si occupa del progetto e i tecnici comunali stanno ultimando le verifiche, a partire da alcuni dati sui parcheggi, come conferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che attende, secondo quanto emerge dalle interlocuzioni con la società rossonera, il progetto per fine mese

mercoledì, 19 aprile 2023, 18:54

Il centravanti accusa un problema alla schiena mentre domenica la Lucchese dovrà fare i conti e stare molto attenta ai cartellini gialli. Ben sei rossoneri sono in diffida e rischiano di saltare il play off: Benassai, D'Alena, Ravasio, Mastalli, De Maria e Tumbarello

mercoledì, 19 aprile 2023, 08:18

Ecco come funzionerà l'edizione 2023 che decreterà alla fine di una massacrante gara a eliminazione la squadra (una sola) che si aggiungerà alle vincenti dei tre gironi e che andrà in Serie B. Per la Lucchese, il primo, e con buonissime probabilità anche il secondo turno qualora si qualificasse, sarebbero...

martedì, 18 aprile 2023, 17:43

L'esterno, che sabato scorso a Carrara era uscito per un infortunio alla spalla destra dopo un contatto con un avversario, ha riportato una lussazione che potrebbe impedirgli di scendere in campo domenica. La sua presenza è in dubbio mentre sarà sicuramente a disposizione per la prima partita dei play off