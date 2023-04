Porta Elisa News



Lucchese: due giorni di stop poi scatterà l'operazione Ancona

sabato, 29 aprile 2023, 08:26

Allenamento mattutino per i rossoneri che saranno poi a riposo nei giorni di domenica e lunedì. Mister Maraia ha infatti fissato per martedì prossimo la ripresa degli allenamenti in vista della gara play off di Ancona prevista per l'11 maggio. Con l'eccezione di Bianchimano, la cui stagione è ormai conclusa per un guaio alla schiena, tutti gli altri rossoneri sono a disposizione del tecnico, anche se alcuni di loro stanno finendo di smaltire gli acciacchi: Franco, Rizzo Pinna, De Maria e Fabbrini sono ormai vicini a aver completamene superato i problemi fisici e si stanno comunque allenando con il gruppo.

Da martedì scatterà l'operazione play off con dunque tutti o quasi gli elementi a disposizione e dunque il tecnico avrà più alternative per allestire la migliore formazione da far scendere in campo al Dorico dove la Lucchese ha un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria nei 90 minuti regolari. Difficile che Maraia stravolga la squadra che negli ultimi tempi ha trovato i suoi equilibri, ma le recenti prestazioni di alcuni giocatori, come Ravasio autore di una bella doppietta contro l'Olbia, potrebbero modificare le gerarchie.