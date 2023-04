Porta Elisa News



Lucchese, la strada è quella giusta

venerdì, 7 aprile 2023, 19:31

di diego checchi

Mancano due giornate alla fine del campionato e la Lucchese è veramente ad un passo dai playoff, è giusto quindi spingere sull'acceleratore e come si usa dire in questi casi, battere il ferro quando è caldo. Ciò vuol dire andare a Carrara e cercare di fare risultato positivo, prima però ci saranno le festività pasquali e la i rossoneri avranno tutto il tempo per ricaricare le batterie. Infatti mister Maraia ha concesso un giorno di riposo in più alla squadra, l'allenamento era previsto per questa mattina ma è stato annullato e i ragazzi e lo staff si ritroveranno il giorno di Pasquetta alle ore 10 per iniziare a preparare la gara contro i marmiferi.

Il tecnico ritroverà, dopo la squalifica, Cucchietti e Quirini, ma perderà Bruzzaniti sempre per squalifica mentre dovranno essere valutate le condizioni di Franco, che ha saltato la gara per un piccolo affaticamento muscolare che ha consigliato lo staff medico e tecnico di non rischiarlo nella gara contro l'Entella. Ma che cosa ci portiamo dietro dalla partita contro i Liguri? Una Lucchese tutta cuore, grinta e determinazione che ha soprattutto cercarto di badare a difendersi ma riuscendo poco a rendersi pericolosa. L'importante però era portare via un risultato positivo, e soprattutto di ritrovare un giocatore importante come Coletta che si è disimpegnato alla grande e quando è stato chiamato in causa ha risposto presente senza particolari problemi. Insomma una Lucchese che promette bene, ora basta solo continuare su questa strada.