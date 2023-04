Lucchese-Olbia: 2-0 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 aprile 2023, 17:47

L'attaccante autore di una prestazione davvero maiuscola condita da due gol, bene anche Panico, capitan Coletta e i difensori centrali: sottotono Visconti, mentre Bruzzaniti forza un po' troppo le giocate: le pagelle di Gazzetta

domenica, 23 aprile 2023, 17:19

Con l'ultima giornata di campionato sono arrivati gli accoppiamenti per il primo turno dei play off e gli spareggi play out. Su tutto grava l'incognita Siena con il possibile nuovo deferimento che potrebbe aprire la strada a un rinvio dei play off, visto che il Siena con i suoi 48...

domenica, 23 aprile 2023, 17:08

Il tecnico rossonero: "Stagione positiva della squadra, di tutti noi. Partiti in ritardo e con qualche difficoltà con giocatori arrivati a fine mercato, qualche volta non siamo riusciti a fare prestazione importanti, ma la squadra, salvo due-tre situazioni ha avuto l'atteggiamento giusto.

sabato, 22 aprile 2023, 17:47

E' una Lucchese decisamente incerottata, quella che si accinge a affrontare nell'ultima giornata del campionato regolare l'Olbia. L'ultima settimana di lavoro è stata scandita dalla perdita quasi giornaliera di qualche giocatore: la probabile formazione