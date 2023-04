Porta Elisa News



Maraia: "Mi attendo la stessa Lucchese vista a Cesena"

mercoledì, 5 aprile 2023, 17:39

Tre gare alla fine e un obiettivo che, matematica alla mano, ancora è da conquistare. Alla vigilia della gara interna con l'Entella, con la squadra ligure che si gioca la promozione diretta, mister Maraia si dice convinto che i suoi giocatori saranno in grado di ripetere la gara di Cesena, almeno come approccio: "Sarà una gara molto importante per entrambe le squadre che hanno obiettivi diversi, chiaro che loro hanno il destino nelle loro mani, ma siamo due squadre che sanno di affrontare una partita importante e difficile per entrambi Mi attendo una grande partita come quella vista a Cesena chiaro che l'avversario è in salute, è una partita complicata ma vedremo alla fine. Chiaro che da un punto di vista tecnico il nostro campo non è nelle migliori condizioni, ma vale anche per gli avversari. A parte questo, mi attendo la stessa Lucchese di Cesena. Pensiamo al nostro obiettivo e loro penseranno al loro, a noi mancano dei punti per centrare il risultato".

"Fare il confronto con la gara dell'andata è complicato: quell'Entella non era in un momento favorevole e noi giocammo una grandissima partita con una sofferenza nel finale e un gol dubbio, Questa è diversa, e lo è per importanza per tutte e due: il risultato ha un enorme valore per noi e per loro. Sarà una partita diversa per tanti motivi, le cose sono diverse da allora: c'è più tensione, preoccupazione e adrenalina. Ma quello che conta sarà vedere una Lucchese pronta a dare battaglia"

"Come stanno i giocatori? E' stata una settimana più corta, ci sarà qualche assenza ma chi giocherà è all'altezza: c'è la giusta attenzione per raggiungere l'obiettivo. Credo non hanno nemmeno senso dire che è importante, lo sanno da loro e faranno di tutto per raggiungere questo traguardo".