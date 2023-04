Porta Elisa News



Maraia: "Abbiamo concesso poco, complimenti ai ragazzi"

giovedì, 6 aprile 2023, 23:16

Dopo il Cesena, anche l'Entella paga dazio contro la Lucchese e compromette le sue possibilità di promozione diretta, per Ivan Maraia c'è da essere soddisfatto: "Contro le grandi, a parte a Reggio Emilia, la squadra ha sempre fatto prestazioni importanti, me lo immaginavo anche oggi, poi chiaro che può uscire fuori l'episodio che ti può condannare. E poi c'è il valore dell'avversario che l'ha impostata molto sul fisico dove abbiamo concesso. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma hanno spinto di più. C'è il presupposto per fare qualcosa di più non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che gli avversari possono concedere, ma ricordiamo che il valore della partita era alto per noi ma anche per loro".

"La squadra ha retto bene concedendo poche occasioni devo fare i complimenti ai ragazzi. Coletta? Ha fatto bene e non era facile, un conto è per un giocatore di movimento, per un portiere è ancora più delicato riprendere la posizione. Ha fatto un intervento importante nel primo tempo, siamo contenti. Play off? Non c'è la matematica ma in una giornata che non era facile abbiamo allungato, diamo merito ai ragazzi che hanno solo perso una gara nelle ultime nove. Campionato finito in testa? Aspettiamo, è ancora aperta: sono due grandi squadre che meriterebbero entrambe la promozione. Faccio gli auguri ai nostri tifosi, volevamo vincere speriamo di finire bene questo campionato".